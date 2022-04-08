الرئيس الكوري المنتخب يعلن عن تعيين 8 وزراء آخرين

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" اليوم الأربعاء عن ترشيحاته لثمانية مناصب وزارية أخرى، بعد أن قدم ترشيحاته الأولى لثمانية مناصب وزارية يوم الاثنين الماضي.ورشح الرئيس المنتخب "يون" نائب رئيس معهد البحوث والتدريب القضائي "هان دونغ هون" لمنصب وزير العدل.وتم اختيار "كيم إين تشول" العميد السابق لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية كمرشح لمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، والذي سيتولى أيضا منصب وزير التعليم.وتم ترشيح النائب البرلماني "بارك جين" لمنصب وزير الخارجية، والنائب البرلماني "كوان يونغ سيه" لمنصب وزير التوحيد الوطني.واختار الرئيس المنتخب "يون" نائب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية "لي سانغ مين" مرشحا لمنصب وزير الإدارة العامة والأمن، والباحثة الفخرية في معهد الأبحاث البيئية "هان هوا جين"مرشحة لمنصب وزيرة البيئة.كما تم اختيار "جو صونغ هوان" الرئيس السابق لوكالة تنمية العلوم والتكنولوجيا البحرية مرشحا لمنصب وزير الشؤون البحرية، و"لي يونغ" النائب البرلماني مرشحا لمنصب وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة.وعين الرئيس المنتخب "يون" المساعد الرئاسي السابق لتخطيط السياسات "كيم ديه كي" في منصب كبير المساعدين الرئاسيين.