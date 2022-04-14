كوريا والإمارات تمددان صفقة مبادلة العملات

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قررت كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمديد اتفاقية مبادلة العملات لخمس سنوات أخرى. وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه البنك المركزي الكوري أمس الأربعاء، سيمكن للبلدين تبادل العملات بقيمة 6.1 تريليون وون، أو 20 مليار درهم.ومن المقرر أن تنتهي الصفقة المجددة في 12 أبريل من عام 2027، ويمكن تمديدها حينئذ بعد موافقة الطرفين.وقد وقع البنكان المركزيان لكوريا الجنوبية والإمارات اتفاقية مبادلة العملات لمدة 3 أعوام في أكتوبر من عام 2013 لتعزيز التجارة الثنائية وتنمية التعاون في مجال التمويل، ثم أبرما صفقة أخرى مدتها 3 أعوام في أبريل من عام 2019.ووفقا للبنك المركزي الكوري، أكد الجانبان أن الاتفاق ساهم في تعزيز التعاون المتبادل، ولذلك قررا تمديده من 3 أعوام إلى 5 أعوام لمواصلتة التعاون على نحو مستقر.يُذكر أن اتفاقيات مبادلة العملات تسمح لأي من البلدين بتبديل عملته إلى عملة البلد الآخر أو إلى الدولار الأمريكي في أوقات الطوارئ، مثل أزمات صرف العملات الأجنبية.