كوريا تقرر غدا بشأن الانضمام لاتفاقية المشاركة عبر المحيط الهادئ

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من المنتظر أن تستكمل الحكومة الكورية الجنوبية عملية اتخاذ القرار بشأن طلب الحصول على عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للمشاركة عبر المحيط الهادئ خلال هذا الأسبوع.ووفقا لما صرحت به السلطات الكورية أمس الأربعاء، سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال اجتماع اقتصادي وزاري غدا الجمعة، من أجل تقديم تقرير عن خطة الانضمام إلى الاتفاقية إلى البرلمان الأسبوع القادم.وكان وزير المالية "هونغ نام كي" قد أشار في تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن الخطة العامة هي تقديم طلب الانضمام قبل انتهاء ولاية إدارة "مون جيه إين" في أوائل مايو، مع إجراء الحكومة القادمة لمفاوضات الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة الضخمة.وحتى إذا بدأت عملية التقديم مع الحكومة الحالية، فمن المتوقع أن يستغرق الانضمام إلى اتفاقية المشاركة عبر المحيط الهادئ فعليا مدة عام على الأقل.وقد نظمت المجموعات التي تمثل العاملين في الزراعة وصيد الأسماك مسيرة في منطقة يوئيدو في سيول أمس الأربعاء للتعبير عن معارضتهم للانضمام إلى تلك الاتفاقية.يُذكر أن الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للمشاركة عبر المحيط الهادئ هي اتفاقية للتجارة الحرة متعددة الأطراف تضم 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تم إطلاقها في ديسمبر عام 2018، وهي النسخة المعاد التفاوض عليها من اتفاقية المشاركة عبر المحيط الهادئ، التي كان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب منها في عام 2017.