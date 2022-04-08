الفريق الانتقالي يرى أنه من المبكر السماح بنزع الكمامات في الأماكن الخارجية

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قال رئيس الفريق الانتقالي الرئاسي "آن تشول سو" إنه قد يكون من السابق لأوانه ومن غير الآمن رفع القاعدة الإلزامية بارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية.وقد أوضح "آن"، الذي يرأس أيضا اللجنة الخاصة للفريق الانتقالي بشأن الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا، وجهة النظر تلك خلال زيارة إلى مدرسة ثانوية في سيول أمس الأربعاء.وفيما يتعلق بدراسة الفريق الانتقالي لتنفيذ إلغاء جزئي لتلك القاعدة الإلزامية، أقر "آن" بانخفاض درجة خطورة الإصابة بالفيروس في الهواء الطلق، لكنه قال إن الأشخاص بدون الكمامات قد يعتقدون خطأ أنهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية، وهو ما قد يتسبب في المزيد من انتشار الفيروس.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ما زالت تشهد ما بين 100 ألف و200 ألف إصابة يوميا، وبالتالي فإن السلطات الصحية بحاجة إلى اتخاذ خطوات محسوبة في تعديلها لقيود ارتداء الكمامات.