ارتفاع مؤشر أسعار الواردات الكورية لمستوى قياسي في مارس

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ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في شهر مارس، نتيجة لارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار الواردات 148.8 نقطة في مارس، بزيادة 7.3% عن الشهر الأسبق.وتمثل تلك القراءة أعلى مستوى منذ يناير من عام 1971، عندما بدأت البلاد في تجميع البيانات ذات الصلة، كما تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في مارس من عام 2012.وتمثل نسبة الزيادة أكبر نمو لقيمة المؤشر على أساس شهري منذ مايو عام 2008، عندما نمت قيمة المؤشر بنسبة 10.7%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 35.5%.وارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 5.7% على أساس شهري ليسجل 125.03 نقطة في مارس، وهو أعلى قيمة للمؤشر منذ أبريل 2009.كما تمثل تلك الزيادة أكبر نمو شهري منذ أكتوبر 2008. وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة المؤشر بنسبة 22.8%.وقد ظلت قيمة مؤشري أسعار الصادرات وأسعار الواردات تسجل زيادة شهرية لمدة 3 أشهر متتالية.وتعزى تلك الزيادات إلى الارتفاع في أسعار النفط، حيث قفز سعر خام دبي، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بأكثر من 20% مقارنة بالشهر الأسبق، كما ارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 19.1% على أساس شهري في مارس.