البيت الأبيض يقول إن بايدن يتطلع إلى زيارة اليابان

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قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرئيس "جو بايدن" يتطلع إلى زيارة اليابان، لكنها أضافت أنه ليس هناك تفاصيل عن تلك الزيارة يمكن الكشف عنها بعد.وأدلت المتحدثة "جين ساكي" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية زيارة "بايدن" إلى كوريا الجنوبية، حيث قالت إنها لا تستطيع بعد تأكيد تفاصيل زيارة "بايدن" القادمة إلى آسيا.لكنها قالت إن "بايدن" يتطلع إلى زيارة طوكيو في الربيع، حيث يتم عقد اجتماع منتدى "كواد" الرباعي، وأعربت عن الأمل في الإعلان قريبا عن المزيد من التفاصيل.وكان "بايدن" قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" إنه يتطلع إلى رؤيته في اليابان خلال اجتماع منتدى "كواد" الرباعي الأمني يوم 24 مايو. ويضم هذا المنتدى كلا من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا.وكانت هناك تكهنات بأنه إذا زار "بايدن" اليابان يوم 24 مايو كما ذكر، فقد يزور كوريا الجنوبية أيضا لعقد قمة مع الرئيس المنتخب "يون صوك يول"، الذي سيتم تنصيبه يوم 10 مايو.