7 شركات تستدعي أكثر من 54 ألف سيارة في السوق الكورية بسبب أجزاء معيبة

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أعلنت الحكومة الكورية أن سبعا من شركات السيارات سوف تستدعي أكثر من 54 ألف مركبة بسبب مكونات وأجزاء معيبة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان صدر اليوم الخميس إن شركة مبيعات وخدمات شركة "فورد" في كوريا، وشركة "هيون ديه موتور"، وخمس شركات أخرى، ستستدعي مجتمعة 54 ألفا و390 مركبة من 13 طرازا للسيارات بسبب مشكلات في الأجزاء والمكونات.وسوف تستدعي شركة "فورد" ما يقرب من 20 ألفا من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات "إكسبلورر" بسبب خلل في الروابط بين العجلات الخلفية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان التحكم في توجيه السيارة في أثناء القيادة.وسوف تستدعي شركة "هيون ديه موتور" 17 ألفا و682 وحدة من طراز "نيكسو" الذي يعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، بسبب عطل في جهاز الاستشعار الذي يكشف عن تسرب غاز الهيدروجين.كما ستستدعي شركة "هوندا كوريا" أكثر من 15 ألف سيارة من خمسة طرازات لديها، وستستدعي شركة "تسلا كوريا" حوالي 1300 سيارة لفشلها في تلبية متطلبات السلامة. وسوف تفرض الوزارة لاحقا غرامة على الشركتين بعد مراجعة تدابيرهما لعلاج مشكلات السلامة.وسوف تقوم الشركات السبع بإخطار أصحاب السيارات بالتفاصيل عبر البريد أو الرسائل النصية، مع تقديم خدمات الإصلاح مجانا.