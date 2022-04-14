تقرير يقول إن سيول تسعى لحضور قمة كواد كمراقب في مايو

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قال تقرير نشرته صحيفة "نيكي" اليومية اليابانية اليوم الخميس إن الحكومة الكورية القادمة برئاسة "يون صوك يول" تسعى لحضور قمة منتدى "كواد" الرباعي الأمني، المقرر عقدها الشهر القادم في اليابان، بصفة مراقب.ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤول رفيع المستوى من الدول الأعضاء في منتدى الحوار الرباعي الأمني الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.ووفقا للتقرير، تواصل "يون" بصورة غير رسمية مع منتدى "كواد" بشأن حضور القمة كمراقب.وقالت الصحيفة أيضا إن "يون" يدرس إجراء محادثات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة ومع اليابان، وكذلك عقد قمة ثلاثية في اليابان.وتوقعت الصحيفة أنه إذا قرر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" زيارة كوريا الجنوبية بعد اختتام قمة المنتدى الرباعي في اليابان، فقد تمتنع كوريا الجنوبية عن حضور القمة، لأن قمتها الثنائية مع الولايات المتحدة في سيول سيكون لها الأولوية.