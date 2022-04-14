إيران تقول إنها توصلت لاتفاق بشأن أموالها المجمدة

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نقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن بلاده توصلت إلى اتفاق أولي مع أحد البنوك الأجنبية بشأن أموالها المجمدة.وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، حيث أوضح أنه تم إبرام اتفاق مع بنك أجنبي للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية التي تم تجميدها بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2018.وأضاف أن الاتفاق المبدئي يدور حول موعد وكيفية الإفراج عن الأموال، دون الكشف عن هوية ذلك البنك.واكتفى الوزير الإيراني بالكشف عن أن وفدا من الدولة المعنية قد زار طهران يوم الثلاثاء لمتابعة تنفيذ الاتفاق، والتقى بمسؤولين من البنك المركزي الإيراني ووزارة الخارجية.وتوقعت وكالة الأنباء الفرنسية أن يكون ذلك الاتفاق قد أبرم مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن إيران كانت أحد الموردين الرئيسيين للنفط الخام إلى كوريا.