الدولية حلف الناتو يعرب عن دعمه لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

أعرب رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، "ناتو"، عن دعمه لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل وعلى نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه.



وأصدر الأدميرال "روب باور"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، هذا الموقف اليوم الخميس ردا على استفسار من راديو صوت أمريكا بشأن دور الناتو في أمن شبه الجزيرة الكورية.



وقال "باور" إن الناتو يعمل عن كثب مع المجتمع الدولي لإقناع كوريا الشمالية بالالتزام ببرنامج نزع السلاح النووي.



وأضاف أن الناتو يدعو كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال التخلص من قدراتها العسكرية النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ الباليستية.



وشدد باور على أن ضرورة مواصلة الضغوط من قبل المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية، من خلال التنفيذ الكامل للعقوبات الدولية الحالية.



وكان باور قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع لوسائل الإعلام الكورية إن الناتو يقع في مرمى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات، مشددا على أن الحلف يعتبر الأسلحة



النووية الكورية الشمالية تهديدا أمنيا خطيرا، وأنه يحتاج إلى التعاون المستمر مع كوريا الجنوبية.

