البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بـ0,25%

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قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري في اجتماعها الشهري صباح اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليبلغ 1.5% سنويا.وكان سعر الفائدة قد انخفض ليصل إلى 0,5% بعد تفشي جائحة كورونا، ثم سجل ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة على 4 مراحل، في شهريْ أغسطس ونوفمبر من العام الماضي، وشهريْ يناير وأبريل من هذا العام.ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي في هذه الزيادة يرجع إلى ارتفاع الأسعار، حيث تجاوزت نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا مستوى 4% لأول مرة منذ 10 سنوات، بينما يستهدف البنك المركزي الحفاظ على مستوى 4% خلال الفترة القادمة.وبالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا عن تسريع وتيرة خطة التشديد النقدي.وفي حالة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بوتيرة سريعة، فقد يقوم البنك المركزي الكوري بتضييق الفجوة بين سعري الفائدة لمنع تدفق الأموال إلى الخارج، ومنع انخفاض قيمة العملة الكورية.وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية الكورية الذي عقد في شهر فبراير الماضي، أكد معظم أعضاء اللجنة على ضرورة تنفيذ المزيد من رفع سعر الفائدة في المستقبل لأسباب مختلفة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في الأسعار.