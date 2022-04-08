ترقية عدد من المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية

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قام النظام الحاكم في كوريا الشمالية بترقية عدد من مسؤوليه العسكريين.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية اليوم إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ اون" قرر ترقية عدد كبير من المسؤولين العسكريين.ويرى المراقبون أن هذا القرار يأتي على الأرجح لطمأنتهم بعد أن ظل كيم يشدد سيطرته عليهم من خلال تكرار تغيير المناصب العسكرية في إطار المساءلة.ومن ناحية أخرى، يجري النظام الكوري الشمالي سلسلة من مراسم إنشاء وحدات سكنية ضخمة في العاصمة "بيونغ يانغ". وأفادت صحيفة "رودونغ شينمون" بأن كيم حضر بنفسه مراسم خاصة بإنشاء وحدات سكنية في بيونغ يانغ أمس.وكان كيم قد حضر أيضا مراسم خاصة بإنشاء 10 آلاف مسكن في بيونغ يانغ يوم 11 من هذا الشهر.وقالت الصحيفة إن إنشاء هذا العدد من الوحدات السكنية يدل على تقدم البلاد.ويرى الخبراء أن النظام الكوري الشمالي يعمل على تعزيز عناصره الداخلية من خلال إبراز إنجازات الزعيم الحالي قبل عيد ميلاد جده مؤسس الدولة "كيم إيل صونغ" الذي سيصادف الغد السبت.