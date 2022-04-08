الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس إن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات دولية جديدة ضد كوريا الشمالية ردا على استئنافها اختبارات الصواريخ البالستية هذا العام.وأشار التقرير إلى أن واشنطن قامت هذا الأسبوع بتوزيع مسودة قرار بشأن العقوبات الجديدة على الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، وتنص على توسيع نطاق حظر الصواريخ الكورية الشمالية وتخفيض وارداتها النفطية وتجميد أصول جماعات القرصنة الإلكترونية.وأوضح التقرير أن توسيع نطاق حظر الصواريخ البالستية الكورية الشمالية يشمل حظر جميع نظم نقل الأسلحة النووية بما في ذلك الصواريخ المبرمجة.كما تنص مسودة قرار العقوبات على خطة لتخفيض الواردات السنوية من النفط الخام والنفط المكرر إلى كوريا الشمالية إلى النصف، أي إلى مليوني برميل من النفط الخام و250 ألف برميل من النفط المكرر، إلى جانب حظر تصدير الوقود المعدني والزيوت المعدنية الكورية الشمالية إلى الخارج، وكذلك حظر تصدير أوراق ومنتجات التبغ إلى كوريا الشمالية.وأشار التقرير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" معروف بحبه للتدخين، لدرجة أنه يظهر في الكثير من الصور وهو يحمل سيجارة بيده في وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية.وأضافت الوكالة أنه لم يتم حتى الآن تحديد إمكانية وموعد التصويت على مسودة القرار.