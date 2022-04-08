الرئيس الكوري المنتخب يعلن اليوم عن ترشيحاته للمناصب الوزارية المتبقية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يعلن الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم عن ترشيحاته لمنصبيْ وزير التوظيف والعمل ووزير الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، بينما سيعلن في وقت لاحق عن مرشحه لمنصب كبير المساعدين الرئاسيين، حسبما قال مساعده "جانغ جيه وون".ومن ناحية أخرى، ألغى رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية "آن تشول سو" جميع جدول أعماله اليوم، بما في ذلك زيارة تفقدية إلى هيئة مكافحة الحرائق، كما لن يحضر مأدبة عشاء كان من المقرر إقامتها مع الرئيس المنتخب.ويقول المراقبون إن ذلك يعبر على الأرجح عن عدم رضائه لعدم تعيين أيٍّ من عناصره في مناصب وزراية، إلى جانب عدم التشاور حول هذا الموضوع.وقال مسؤول مقرب من "آن" إنه في حاجة إلى وقت للمراجعة.ومن جانبه أعرب جانب الرئيس المنتخب عن توقعاته بأن يكمل رئيس اللجنة مهامه حتى النهاية، وحذر من إطلاق تفسيرات غير مبررة.