توقعات بقرب استعادة الحياة اليومية الطبيعية في كوريا

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تتجه الحكومة الكورية الجنوبية إلى رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم في التجمعات الخاصة، وكذلك رفع القيود المفروضة على أوقات الدوام في المطاعم وغيرها من المنشآت العامة اعتبارا من الأسبوع القادم، كما ستدرس مسألة إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية.وكانت السلطات الصحية الكورية قد صرحت بأنها ستدرس رفع جميع الإجراءات المشددة باستثناء إجراءات الحجر الصحي الرئيسية، في حالة استقرار وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد خلال فترة الأسبوعين القادمين، بحيث يتم إنهاء نظام التباعد الاجتماعي الذي ظل يتم تطبيقه على مدار عامين تقريبا بدءا من شهر مايو من عام 2020.لكن السلطات الصحية الكورية قالت إنه سيكون من الصعب الوصول إلى مستوى من المناعة الجماعية يتيح التخلص من الوباء خلال المستقبل القريب، إلا أنها ستسعى إلى الاستعداد للتحول إلى الحياة اليومية الطبيعية.جاء ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإصابات الجديدة 148 ألفا و443 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض مقداره 46 ألفا مقارنة مع اليوم الأسبق.كما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بـ52 شخصا خلال يوم واحد ليبلغ 962 أمس.