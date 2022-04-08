الرئيس الكوري المنتخب يكمل ترشيحاته للمناصب الوزارية المتبقية

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رشح الرئيس المنتخب يون سوك يول الأمين العام السابق لمؤسسة تنمية إدارة العمل "لي جونغ شيك" لمنصب وزير التوظيف والعمل و"جونغ هوانغ كون" الرئيس السابق لإدارة التنمية الريفية ، كمرشح لمنصب وزير الزراعة والأغذية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مكتب اللجنة الانتقالية الرئاسية اليوم الخميس.وقال الرئيس المنتخب يون إن المرشح لوزير الزراعة والأغذية "جونغ" قد صمم السياسات الزراعية الشاملة، ووصفه بأنه الشخص المناسب لتطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية كصناعة نمو مستقبلي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للزراعة والماشية.كما وصف لي جونغ سيك المرشح لمنصب وزير التوظيف والعمل بأنه خبير في التعامل مع العلاقات بين العمل والإدارة بشكل معقول، بناءً على خبرته الغنية وخبرته في مجال العمل وبالتالي فهو الشخص المناسب لرسم مخطط إقامة علاقات عمل معقولة .وبهذا اكتمل اختيار جميع المرشحين الوزاريين الثمانية عشر للحكومة القادمة.