مجلس الأمن القومي الكوري يدعو لوقف المذابح المزعومة بحق المدنيين في أوكرانيا

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عقد المكتب الرئاسي الكوري جلسة عادية لمجلس الأمن القومي أمس الخميس، أعرب فيها عن مخاوفه الجادة بشأن المذبحة التي ارتكبتها القوات الروسية بحق المدنيين في أوكرانيا.وخلال الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي "صوه هون"، دعا المشاركون إلى إنهاء تلك الأعمال الوحشية.واتفق أعضاء المجلس على أهمية أن تضمن كوريا الجنوبية سلامة مواطنيها في أوكرانيا، وأن تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.ووسط مؤشرات على استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية، اتفق أعضاء المجلس على التحقق من الموقف الدفاعي وإدارة الشؤون الجارية بعناية للتخفيف من أي تأثير للفترة الرئاسية الانتقالية على الأمن القومي.ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تشديد اليقظة ضد التحركات العسكرية لكوريا الشمالية حول خط الحدود الشمالي في البحر الغربي، ولا سيما في موسم صيد سرطان البحر.كما أعرب مجلس الأمن القومي عن التزامه بمواصلة عمليات التنقيب عن رفات الجنود الذين قُتلوا في منطقة "بيكما هيل"، حيث جرت بعض أكثر المعارك دموية خلال الحرب الأهلية الكورية.