صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تتجاوز 23 مليار دولار في مارس

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر مارس الماضي.ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الخميس، ارتفعت صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شهر مارس بنسبة 33.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 23.26 مليار دولار.ويعد هذا أعلى مستوى من الصادرات الشهرية منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1996. وبذلك تكون كوريا قد سجلت نسب نمو تتجاوز 10% لصادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر الثاني عشر على التوالي.ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مارس 12.86 مليار دولار، ليسجل هذا القطاع فائضا تجاريا يتجاوز 10 مليارات دولار.وتُعزى هذه الزيادة القياسية في الصادرات الشهرية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المبيعات القوية لأشباه الموصلات وشاشات العرض والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.وقد قفزت صادرات أشباه الموصلات في مارس بحوالي 38% على أساس سنوي لتصل إلى 13.2 مليار دولار، متجاوزة مستوى 10 مليارات دولار لـ11 شهرا على التوالي.ووصلت قيمة صادرات منتجات الشاشات إلى 2.45 مليار دولار، على خلفية الطلب القوي على شاشات "أوليد"، ليستمر نمو صادراتها لـ19 شهرا.