يون ينفي وجود خلاف مع آن بشأن ترشيحات الوزراء

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نفى الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" التكهنات بشأن وقوع خلاف بينه وبين رئيس الفريق الانتقالي الرئاسي "آن تشول سو"، بشأن ترشيحات مجلس الوزراء.وقد برزت تلك التكهنات أول من أمس الأربعاء عندما ضمت قائمة الترشيحات بعض المساعدين المقربين من "يون"، ولم يكن من بينهم أحد المقربين من "آن".وخلال مؤتمر صحفي أعلن فيه "يون" عن أسماء المرشحين النهائيين لمجلس الوزراء أمس الخميس، قال إنه تلقى العديد من التوصيات واختار من بين مجموعة من المرشحين الأكفاء. ونفى أي استبعاد لشخصيات محددة من الترشيحات.وأضاف "يون" أنه قدم شرحا مفصلا لـ"آن" يوم الأربعاء بشأن عملية اختياره للوزراء، وأنه لم يكن مستاء من تلك الترشيحات على حد علمه.وقد ألغى "آن" جدول أعماله العامة بعد تعيينات "يون" للمرشحين للمناصب الوزارية، مما أثار تكهنات بأنها كانت علامة على الاحتجاج على تجاهل "يون" لتوصياته.