المبعوث النووي الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.وأعلنت الوزارة أمس الخميس أن "كيم" سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من الاثنين إلى الجمعة، حيث يلتقي بنظيره الكوري "نوه كيو دوك" وغيره من كبار المسؤولين.وأضافت الوزارة أن "كيم" سيناقش الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع المسؤولين الكوريين خلال الزيارة، بما في ذلك استجابة المجتمع الدولي لإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ باليستية عابرة للقارات.وسوف يرافقه في زيارته نائبه "جونغ بارك".وقالت الوزارة إن الزيارة المقررة تؤكد التزام البلدين الحليفين بالتعاون الوثيق بشأن قضايا كوريا الشمالية، في الوقت الذي يسعيان فيه إلى دفع عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يجتمع "كيم" مع كبار المسؤولين في حكومة "مون" الحالية وكذلك الحكومة القادمة للرئيس المنتخب "يون"، لتنسيق السياسات بشأن كوريا الشمالية.