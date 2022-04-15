واشنطن تؤكد مراقبتها لكوريا الشمالية تحسبا لأي استفزازات

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب، تحسبا لأي استفزازات محتملة في الذكرى الـ110 لمولد زعيمها المؤسس "كيم إيل سونغ" التي تصادف اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن كوريا الشمالية اعتادت توظيف أيام العطلات وغيرها من المناسبات البارزة للقيام بأعمال استفزازية.وفي الأسبوع الماضي، قال الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" إن بيونغ يانغ قد تطلق صاروخا آخر أو تجري تجربة نووية يوم 15 أبريل.وأضاف "برايس" أن "كيم" ونائبه "جونغ بارك" سيزوران كوريا الجنوبية الأسبوع القادم لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك استجابة المجتمع الدولي لإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ باليستية عابرة للقارات.