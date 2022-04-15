دعوة فيلمين كوريين للمنافسة في مهرجان كان الخامس والسبعين

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تمت دعوة فيلمين كوريين جنوبيين إلى مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته لهذا العام.وأعلنت اللجنة المنظمة أمس الخميس عن التشكيلة الرسمية الكاملة للمهرجان المقرر افتتاحه يوم 17 مايو، حيث تم اختيار فيلم "قرار بالمغادرة" للمخرج الكوري "بارك تشان وون"، وفيلم "السمسار" للمؤلف والمخرج الياباني "هيروكازو كوري-إدا" للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية في المهرجان الفرنسي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تتم فيها دعوة فيلمين كوريين جنوبيين إلى قسم المسابقة بالمهرجان منذ عام 2017، عندما تنافس فيلم "أوكجا" للمخرج "بونغ جون هو" وفيلم "اليوم التالي" للمخرج "هونغ سانغ سو" في هذه الفئة.الجدير بالذكر أن فيلم "السمسار" من إنتاج وتوزيع شركة "سي جيه إي إن إم" الكورية، ومن بطولة وتمثيل ممثلين كوريين جنوبيين.