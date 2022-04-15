إصابات كورونا في كوريا تقل عن 130 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 130 ألف حالة، مع بقاء عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة عند مستوى يقل عن ألف لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم الإبلاغ عن 125 ألفا و846 إصابة جديدة طوال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 16 مليونا و104 آلاف و869 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة كانت هناك 14 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة 999 شخصا، بعد أن شهد زيادة بمقدار 37 مريضا خلال الـ24 ساعة الماضية.وزاد عدد الوفيات بمقدار 264 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 20 ألفا و616 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذي يتلقون علاجا في منازلهم 907 آلاف و342 شخصا.