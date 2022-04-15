رفع جميع تدابير التباعد الاجتماعي في كوريا الأسبوع القادم

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قررت الحكومة الكورية رفع جميع إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع القادم، بعد أكثر من عامين من بدء تفشي جائحة كورونا.وأعلن رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" عن هذا القرار اليوم الجمعة في تصريحات افتتاحية قبل الاجتماع الحكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء إنه اعتبارا من يوم الاثنين، ستزيل الحكومة جميع القيود المفروضة على التجمعات الخاصة وساعات العمل.وفي الوقت الحالي، يُسمح للشركات والمحلات بالعمل حتى منتصف الليل، مع تقييد التجمعات الخاصة بما لا يتجاوز 10 أشخاص.ويأتي هذا القرار بعد 25 شهرا من وضع الحكومة لنظام التباعد الاجتماعي في مارس 2020.وقال "كيم" إنه سيتم أيضا رفع جميع القيود المفروضة على الأحداث والمظاهرات والمرافق الدينية.واعتبارا من يوم 25 أبريل، سترفع الحكومة الحظر المفروض على تناول الطعام في المرافق الداخلية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك دور السينما والمرافق الرياضية والمرافق الدينية. ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية المغلقة، وقررت مراجعة هذا الأمر في غضون أسبوعين بعد مراقبة وضع الفيروس.كما قررت الحكومة أيضا تخفيض مستوى الأمراض المعدية لفيروس كورونا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية اعتبارا من يوم 25 أبريل.