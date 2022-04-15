الرئيس المنتخب ورئيس الفريق الانتقالي يتفقان على الاستمرار في العمل كفريق واحد

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التقى الرئيس المنتخب "يون صوك يول" برئيس فريقه الانتقالي "آن تشول سو" أمس الخميس، وسط تكهنات بحدوث خلاف بينهما بشأن ترشيحات "يون" الوزارية.وصرح كبير مساعدي الرئيس المنتخب "تشانغ جي وون" أمس الخميس بأن "يون" و"آن" تناولا العشاء في مطعم في جنوب سيول، واتفقا على الاتحاد التام من أجل نجاح حكومة "يون".وقال "تشانغ"، الذي حضر الاجتماع، إن اجتماع العشاء عقد في جو ودي، واتفق الجانبان فيه على التكاتف والمضي قدما كحكومة ائتلافية.كما اتفق "يون" و"آن" على السعي لتحقيق اندماج سلس بين حزب "قوة الشعب" وحزب الشعب الذي يرأسه "آن".وجاء الاجتماع بعد أن تجاهل "يون" توصيات "آن" للمرشحين للمناصب الوزارية.وقد تم الإعلان عن جميع المرشحين لمجلس الوزراء أمس الخميس، ولم يكن أي منهم ممن أوصى "آن" بتعيينهم.