السياسية صندوق النقد يخفض توقعات النمو لـ143 دولة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

نقلت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الدولية عن رئيسة صندوق النقد الدولي قولها أمس الخميس إن الصندوق قرر تخفيض توقعاته للنمو لهذا العام والعام القادم، على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" كشفت عن تلك التعديلات في خطاب ألقته في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي في واشنطن، حيث اشارت إلى أنه خلال اجتماعات فصل الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر لها الأسبوع القادم، سيخفض الصندوق توقعاته للنمو في 143 دولة حول العالم، وهو ما يمثل 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وقالت "جورجيفا" إن الغزو الروسي لأوكرانيا أحدث موجات صدمة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، ووجه ضربة للدول التي تكافح للتغلب على جائحة كورونا، وحذرت من أن العالم يواجه أوضح مخاطر في ارتفاع التضخم لأول مرة منذ فترة طويلة.