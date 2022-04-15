الرئيس المتتخب يسعى لتقوية السياسات الخارجية لتتناسب مع مكانة كوريا

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أعرب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن عزمه تقوية السياسات الخارجية لكي تتناسب مع مكانة كوريا الجنوبية الاقتصادية والثقافية، وتعزيز التحالف بشكل أقوى مع الولايات المتحدة.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الخميس، حيث أضاف أن كوريا الجنوبية لم تلعب دورا نشطا في المجتمع الدولية مراعاة لعلاقاتها مع كوريا الشمالية والصين، وأكد أنه سيقوم بإحداث تغيير بشأن هذا الموقف.وشدد "يون" على أهمية توسيع نطاق السياسات الخارجية لكوريا الجنوبية ليشمل الاتحاد الأوربي والدول الآسيوية إلى جانب الولايات المتحدة، كما ستتركز سياساتها على العلاقات مع كوريا الشمالية أيضا.وشدد على أن كوريا الجنوبية، باعتبارها واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، يجب أن تلعب دورا رياديا في المجتمع الدولي من خلال تحمل المزيد من المسؤوليات، مثل تقديم مساعدات لمشروعات التنمية في الدول الأخرى.وقالت الصحيفة الأمريكية إن الرئيس المنتخب الكوري "يون" يتطلع إلى أن تلعب كوريا الجنوبية دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية، ومواجهة تغير المناخ، وإنتاج اللقاحات.