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السياسية

اجتماع بين كبار القادة العسكريين الكوريين والأمريكيين على متن حاملة طائرات أمريكية

Write: 2022-04-15 11:59:09Update: 2022-04-15 13:46:29

اجتماع بين كبار القادة العسكريين الكوريين والأمريكيين على متن حاملة طائرات أمريكية

Photo : YONHAP News

اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "وان إين تشول" مع قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة الجنرال "بول لاكاميرا"، أمس الخميس، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة حاليا في البحر الشرقي.
وطبقا لمصادر عسكرية متعددة، كان الاجتماع جزءا من تجمع منتظم وشهد حضور كبار مسؤولي هيئة الأركان المشتركة الكورية.
ويذكر أنه لم يسبق لكبار القادة العسكريين من البلدين الالتقاء على متن حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.
ومن المرجح أن يكون القائدان الكوري "وان" والأمريكي "لاكاميرا" قد تبادلا الآراء حول التحركات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.
وكانت حاملة الطائرة الأمركية "أبراهام لينكولن" قد دخلت إلى المياه الدولية في البحر الشرقي يوم الثلاثاء الماضي، وأجرت تدريبات بحرية مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي الحربية اليابانية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى البحر الشرقي منذ شهر نوفمبر من عام 2017.
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