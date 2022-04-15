استمرار عملية إعادة تشغيل النفق في موقع بونغ كيه ري النووي بكوريا الشمالية

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قال موقع "38 نورث" الأمريكي أمس الخميس إن عملية إعادة تشغيل النفق رقم 3 في موقع بونغ كيه ري النووي في كوريا الشمالية جارية حتى الآن.وأشار الموقع إلى أن الصور التي تم التقاطها مؤخرا عبر الأقمار الاصطناعية قد أظهرت أن أكوام التراب الرمادية في مدخل النفق الجديد تتوسع عابرة للطريق.وأضاف أنه تمت إزالة الشجر الذي كان موجودا جنوب مدخل النفق، لكن الغرض من إزالته غير واضح، كما يجري إنشاء مبنيين جديدين في موقع بونغ كيه ري النووي منذ يوم السادس من أبريل الجاري، ليكون عدد المباني الجديدة التي يتم إنشاؤها في الموقع منذ بداية هذا العام 4 مبانٍ.وقال موقع "38 نورث" إنه على الرغم من التكهنات الواسعة بأن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية، إلا أنه لا توجد علامات واضحة على أنشطة الاستعداد للتجربة النووية، مثل زيادة حركة المركبات ووصول المعدات ذات الصلة.ويرى المراقبون أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية باستخدام النفق رقم 3 من بين الأنفاق الأربعة الموجودة في موقع بونغ كيه ري.