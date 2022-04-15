واشنطن تخطط لفرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ

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تخطط الولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، ردا على استئنافها تجارب الصواريخ الباليستية منذ بداية هذا العام.وقالت وكالة رويترز للأنباء أول من أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة وزعت على الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مشروع قرار يقضي بتخفيض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية إلى النصف، وفرض حظر على التبغ وإدراج جماعة "لازاروس" للقرصنة الإلكترونية على قائمة العقوبات.كما يقضى مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتوسيع الحظر على إطلاق الصواريخ الباليستية ليشمل صواريخ كروز أو أي نظام إطلاق آخر قادر على إطلاق أسلحة نووية.ويتضمن القرار حظر الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الخدمات ذات الصلة من كوريا الشمالية.وقال مسؤولون ومحللون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن كوريا الشمالية قد تختبر قريباً سلاحاً نووياً للمرة الأولى منذ عام 2017.