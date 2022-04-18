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الكوريتان

سيول تعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

Write: 2022-04-18 10:54:20

سيول تعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

Photo : KBS News

عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم أمس الأحد لمناقشة إطلاق صاروخين من قبل كوريا الشمالية.
وترأس مدير مكتب الأمن القومي "صوه هون" الاجتماع الذي حضره نائبا وزيريْ الأمن والخارجية، ومسؤولون من هيئة الأركان المشتركة.
وكانت هيئة الأركان المشتركة قد صرحت بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين من منطقة "هام هونغ" باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة السادسة من مساء أول من أمس السبت.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في سيول "بارك كيونغ مي" إن "صوه" أطلع الرئيس "مون جيه إين على تفاصيل عملية الإطلاق. وأمر الرئيس مون الجيش بمراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب وأصدر تعليماته للوزارات ذات الصلة بإدارة الوضع بدقة.
وقال المكتب الرئاسي أيضا إنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي مساء السبت لمناقشة الإطلاق الصاروخي، وترأس الاجتماع النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي "صوه تشو سوك".




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