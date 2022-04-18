الرئيس المنتخب يرسل وفدا إلى اليابان للتشاور بشأن السياسات

Photo : YONHAP News

سيرسل الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" وفدا إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء مشاورات سياسية حول القضايا الثنائية العالقة.وأوضحت "بيه هيون جين" المتحدثة باسم الرئيس المنتخب في إفادة صحفية أمس الأحد أن الوفد سيزور طوكيو في الفترة من 24 إلى 28 أبريل. وسيرأس الوفد المكون من سبعة أعضاء النائب "تشونغ جين سوك" من حزب "قوة الشعب".وقالت المتحدثة إن فريق الاستشارات السياسية سيلتقي بمسؤولين من الحكومة اليابانية والسلطة التشريعية بالإضافة إلى شخصيات من دوائر الأعمال ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية.وأضافت "بيه" أن يون سيرسل الوفد للتشاور حول سياسة كوريا الشمالية والعلاقات بين سيول وطوكيو، معربة عن أملها في أن تمهد الزيارة الطريق للتعاون بشأن كوريا الشمالية وحل القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان.