ارتفاع التضخم في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي لأعلى مستوى منذ 1990

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شهدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعا في الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في شهر فبراير الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأحد، بلغ معدل التضخم في 38 دولة عضوا في المنظمة 7,7% في فبراير.وتعد هذه القراءة هي الأعلى منذ 31 عاما وشهرين، تحديدا منذ ديسمبر 1990، أي قبل حرب الخليج مباشرة.وزاد معدل التضخم في فبراير بمقدار 0,5% مقارنة بالشهر الأسبق، وبمقدار ست نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أسعار الطاقة المرتفعة ساهمت في زيادة التضخم في غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، كما أظهر التضخم في أسعار المواد الغذائية أيضا زيادة ملحوظة.وقفزت أسعار الطاقة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 26,6%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,6% على أساس سنوي في فبراير.وفي كوريا الجنوبية ارتفعت الأسعار بنسبة 3,7% في فبراير، وهو أعلى معدل رقم 32 بين 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.