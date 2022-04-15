إزالة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي في كوريا بدءا من اليوم

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أزالت الحكومة الكورية جميع تدابير التباعد الاجتماعي التي ظلت سارية لأكثر من عامين منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، ولكن باستثناء ارتداء الأقنعة.ووفقا لقرار الحكومة الذي أعلنته يوم الجمعة الماضي، سيتم رفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي، مثل قيود التجمعات الخاصة وساعات العمل، اعتبارا من اليوم الاثنين.كما ستتم إزالة القيود المفروضة على الأحداث والمظاهرات والمرافق الدينية.واعتبارا من يوم الاثنين القادم، سترفع الحكومة الحظر المفروض على استهلاك الطعام في المرافق الداخلية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك دور السينما والمرافق الرياضية والمرافق الدينية. وسوف يظل ارتداء القناع إلزاميا داخل الأماكن المغلقة ساري المفعول، كما ستكون الأقنعة مطلوبة أيضا في الهواء الطلق إذا كان من الصعب الابتعاد عن الآخرين، أو كانت هناك أحداث أو مظاهرات.وسوف تنظر الحكومة في رفع متطلبات الهواء الطلق في غضون أسبوعين بعد مراقبة وضع الفيروس.