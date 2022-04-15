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السياسية

المبعوث النووي الأمريكي يزور سيول لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية

Write: 2022-04-18 10:59:10Update: 2022-04-18 10:59:19

المبعوث النووي الأمريكي يزور سيول لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

سيصل إلى سيول اليوم الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم"، في زيارة تستغرق خمسة أيام.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كيم سيجري محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة في سيول. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من محادثاتهما في واشنطن، يوم 4 أبريل.
ومن المتوقع أن يتشارك كبار المبعوثين النوويين تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب مناقشة استجابة المجتمع الدولي لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابر للقارات.
وخلال الزيارة، سيلتقي المبعوث الأمريكي أيضا مع مرشحي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لمنصب وزير الخارجية ووزير التوحيد.
ومن المتوقع أن يجتمع كيم مع كبار المسؤولين في حكومة "مون جيه إين" الحالية، وكذلك حكومة يون القادمة لتنسيق السياسات بشأن كوريا الشمالية.


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