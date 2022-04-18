المرشح لوزارة الصحة ينفي المزاعم المتعلقة بقبول أبنائه في الجامعة

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نفى المرشح لمنصب وزير الصحة في الحكومة القادمة "تشونغ هو يونغ" مزاعم بأنه استخدم منصبه لمساعدة أبنائه على الالتحاق بكلية الطب وتجنب الخدمة العسكرية.وعبّر المرشح، المعروف بأنه قريب من الرئيس المنتخب "يون صوك يول"، عن هذا الموقف في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في المركز الطبي الوطني في سيول.وقدم تشونغ، الذي شغل من قبل منصب مدير مستشفى جامعة كيونغ بوك الوطنية، اعتذارا للجمهور عن التسبب في مخاوف كبيرة، لكنه نفى ارتكاب أي خطأ في قبول أبنائه في كلية الطب التي كان يعمل فيها، وادعى أنه لم يكن هناك أي ضغوط أو طلبات غير معقولة للحصول على خدمات بأي شكل من الأشكال في قبول أبنائه، مشددا على أن قبولهم تم بشكل عادل.وطلب المرشح بعد ذلك من وزارة التربية والتعليم إجراء تحقيقات شاملة وسريعة في تلك المزاعم التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".