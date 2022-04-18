فتح باب الحجز للتطعيمات الإضافية لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما

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ستقبل الحكومة الكورية الحجوزات للحصول على جرعة معززة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من اليوم الاثنين.وسوف يمكن للمؤهلين الحصول على جرعتهم الرابعة بشرط مرور أربعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة.ويمكن للمتقدمين تحديد مواعيد على موقع حجز اللقاحات: ncvr.kdca.go.krويمكن لكبار السن الذين ليسوا على دراية بالتعامل مع الإنترنت أو الهاتف المحمول الاتصال بالخط الساخن 1339 للتسجيل.وقال الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم إنه بالنظر إلى فترة التطعيم، فمن المنتظر أن يكون حوالي عشرة ملايين و660 ألف شخص في تلك الفئة العمرية مؤهلين للحصول على الجرعة الرابعة بدءا من نهاية هذا الشهر.وتوصي الحكومة الكورية بشدة بالقي الجرعة الرابعة للذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.