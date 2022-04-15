إصابات كورونا في كوريا تقل عن 50 ألفا لأول مرة منذ 68 يوما

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 50 ألف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة طوال الـ24 ساعة الماضية بلغ 47 ألفا و743 حالة، منها 14 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، وذلك بانخفاض مقداره 45 ألفا و258 حالة مقارنة باليوم الأسبق، و43 ألفا و185 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد حالات الإصابة الجديدة عن 50 ألفا منذ 68 يوما، أي منذ أن تم تسجيل 49 ألفا و546 حالة إصابة جديدة يوم التاسع من شهر فبراير الماضي.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة 850 شخصا، بانخفاض مقداره 43 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.وزاد عدد الوفيات بمقدار 132 شخصا، بانخفاض مقداره 71 شخصا مقارنة باليوم الأسبق، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و224 حالة وفاة حتى الآن.