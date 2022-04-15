المرشح لوزارة الخارجية يشدد على إحداث تغيير في السياسات تجاه كوريا الشمالية

شدد المرشح لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الكورية القادمة "بارك جين" على ضرورة إحداث تغيير في السياسات تجاه كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تجريها حكومة الرئيس "مون جيه إين" قد وصلت إلى حدودها.جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين، حيث أضاف أنه أصبح من الصعب منع كوريا الشمالية من شن استفزازات من خلال السياسات الاسترضائية فقط، مؤكدا على أنه قد حان الوقت لإحداث تغيير عملي في سياسات سيول تجاه بيونغ يانغ.وقال إنه من الضروري تكثيف التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لردع استفزازات كوريا الشمالية المحتملة، والحفاظ بقوة على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أنه سيبذل جهودا لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال تنفيذ سياسة العصا والجزرة تجاه بيونغ يانغ.