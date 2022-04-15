كوريا الجنوبية تخطط لتقديم 30 مليون دولار دعما إنسانيا لأوكرانيا

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" محادثات هاتفية يوم الجمعة الماضي مع نظيره الأوكراني "دميترو كوليبا" لمناقشة الأوضاع الراهنة في أوكرانيا وخطة الحكومة الكورية لتقديم دعم إنساني إضافي لأوكرانيا.وخلال المحادثات الهاتفية، أعرب الوزير الكوري "جونغ" عن قلقه الشديد إزاء ملابسات مذبحة المدنيين في أوكرانيا، وقدم لنظيره الأوكراني شرحا عن خطة حكومة سيول لتقديم دعم إنساني لأوكرانيا.وقال "جونغ" إن الحكومة الكورية تقدم دعما للأوكرانيين الذين يرغبون في اللجوء إلى كوريا الجنوبية، هاربين من الغزو الروسي، حيث توفر الخدمات في دخولهم إلى كوريا وإقامتهم فيها.كما أكد "جونغ" على أن الحكومة الكورية تخطط لتقديم حوالي 30 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لأوكرانيا.وكان الوزير "جونغ" قد كشف عن هذه الخطة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي عقد يوم السابع من أبريل الجاري في بروكسل.ومن جانبه، أعرب الوزير الأوكراني "كوليبا" عن شكره على ما قدمته الحكومة الكورية من الدعم والتضامن لبلاده.