سيول تحث بيونغ يانغ على التوقف عن تصعيد التوتر والعودة إلى الحوار

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ردا على إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة أول من أمس السبت، حثت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بيونغ يانغ على التوقف الفوري عن ممارسة أعمال تصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة.جاء ذلك في موجز صحفي لنائب المتحدث باسم وزارة التوحيد "تشا دوك تشول" اليوم الاثنين، حيث دعا كوريا الشمالية مجددا إلى العودة إلى الحوار من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال المتحدث أن سلطات المخابرات الكورية والأمريكية تجري تحليلات دقيقة حول هوية المقذوفيْن اللذين أطلقا بواسطة كوريا الشمالية يوم السبت الماضي، مؤكدا على أن الوزارة ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية ذات الصلة.وفيما يخص قيام كوريا الشمالية بتفكيك المنشآت في منتجع جبل كوم كانغ السياحي من جانب واحد، دعا المتحدث بيونغ يانغ إلى تقديم شرح حول ما يحدث من تفكيك لتلك المنشآت، والاستجابة لاقتراح الجنوب لإجراء مباحثات في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.