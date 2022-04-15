كوريا الشمالية تستعد لاستعراضات عسكرية واسعة النطاق

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تبين أن كوريا الشمالية بدأت في إجراء استعدادات لتنظيم استعراضات عسكرية واسعة النطاق يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري، الذي يصادف الذكرى التسعين على تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.وقال مصدر عسكري في سيول اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية تجري حاليا استعدادات في مطار "ميريم" في بيونغ يانغ، لتنظيم استعراضات عسكرية ضخمة من خلال حشد حوالي 10 آلاف من الجنود، متوقعا أن يزداد عدد أولئك الجنود حتى أواخر هذا الأسبوع. وقد توقع الجيش الكوري الجنوبي أن يتم حشد أكثر من 20 ألف جندي.كما تبين أن عددا من المعدات العسكرية، منها دبابات ومركبات مدرعة وطائرات ومركبات إطلاق الصواريخ، قد تم حشدها في مطار ميريم للمشاركة في الاستعراضات العسكرية.ومن المرجح أن تكشف كوريا الشمالية من خلال تلك الاستعراضات عن صواريخ باليستية عابرة للقارات ذات رؤوس متعددة، وصواريخ باليستية تطلق من غواصات، وأنواع جديدة من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى يمكن تحميلها برؤوس نووية صغيرة الحجم.