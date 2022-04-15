620 ألفا عدد مشاهدي حفلات بي تي إس الأخيرة

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بلغ عدد جمهور فرقة "بي تي إس" الذين شاهدوا حفلاتها الأخيرة التي أقيمت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة أكثر من 620 ألفا، إما عن طريق حضور الحفلات بأنفسهم أو عن طريق مشاهدتها على الإنترنت.وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن إجمالي عدد الحاضرين لـ4 حفلات أقامتها فرقة "بي تي إس" في لاس فيغاس يومي الثامن والتاسع ويومي الخامس عشر والسادس عشر من أبريل الجاري، قد بلغ حوالي 200 ألف شخص.وأضافت الوكالة أن اجمالي عدد مشاهدي الحفلات عبر شاشة "إم جي إم غراند غاردن آرينا" في وسط لاس فيغاس بلغ 22 ألف شخص.أما عدد الذين شاهدوا حفل اليوم الأخير على الإنترنت فقد بلغ 402 ألف شخص في 182 دولة ومنطقة حول العالم.وبهذا يكون إجمالي عدد مشاهدي الحفلات الـ12 التي أقامتها فرقة "بي تي إس" منذ شهر أكتوبر من العام الماضي تحت عنوان "بيرمشون تو دانس أون ستيدج"، قد تجاوز 4 ملايين شخص.