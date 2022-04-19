الولايات المتحدة تزيل كوريا الجنوبية من قائمة حظر السفر

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خفضت الولايات المتحدة إرشادات السفر الخاصة بكوريا الجنوبية بمقدار درجة إلى ثاني أعلى مستوى.وقرر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إزالة حوالي 90 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، من قائمة "حظر السفر"، وهي أعلى قائمة في نظام التحذير من السفر المكون من أربعة مستويات.وجاءت هذه الخطوة بعد حوالي شهرين من رفع مركز السيطرة على الأمراض إرشادات السفر لكوريا الجنوبية بمقدار درجة إلى المستوى الرابع الأعلى، حيث أشار وقتها إلى وجود مستويات "عالية جدا" من الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا لمقاييس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تعتبر البلدان لديها مستويات كورونا "عالية جدا" عندما تُبلغ عن أكثر من 500 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الـ28 يوما السابقة.ومع ذلك، خفض مركز السيطرة على الأمراض التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى الثالث، والذي بموجبه يُنصح المسافرون الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بـ"تجنب السفر" إلى تلك البلدان المحددة. ويعد هذا التحديث الأخير جزءا من مراجعات لنظام استشارات السفر الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.