البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3,2%

قرر البنك الدولي تخفيض توقعاته للنمو العالمي السنوي لهذا العام بحوالي نقطة مئوية واحدة وسط مستويات قياسية من التضخم، واستمرار الحرب في أوكرانيا.وأعلن رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" في مؤتمر عبر الهاتف يوم أمس الاثنين أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو في عام 2022 من 4,1% إلى 3,2%.وأضاف أن البنك الدولي سيستجيب للضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب من خلال اقتراح خطة جديدة لتمويل الأزمة مدتها 15 شهرا بحوالي 170 مليار دولار أمريكي.وأعرب "مالباس" عن مخاوفه العميقة من الضائقة الاقتصادية الشديدة في البلدان النامية، قائلا إنها تواجه ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية.ومن المتوقع أيضا أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي اليوم الثلاثاء.