رئيسة مفوضية الانتخابات تعرض الاستقالة بسبب سوء إدارة التصويت المبكر

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عرضت رئيسة هيئة مراقبة الانتخابات في كوريا الجنوبية تقديم استقالتها لتحمل مسؤولية سوء التعامل مع إجراءات التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 9 مارس الماضي.وأعربت "نوه جونغ هي" رئيسة لجنة الانتخابات الوطنية عن نيتها الاستقالة أمس الاثنين خلال جلسة كاملة لأعضاء اللجنة. وقدمت "نوه" اعتذارا قلبيا عن إثارة القلق بين الجمهور بشأن إجراءات التصويت، كما طلبت تعاون الجمهور لضمان إجراء الانتخابات المحلية يوم 1 يونيو دون مشاكل.وكانت المفوضية القومية للانتخابات في كوريا قد تعرضت لانتقادات شديدة بعدما تم جمع أوراق تصويت مرضى كورونا وأولئك الموجودين في الحجر الصحي، في أكياس بلاستيكية وحاويات غير رسمية أخرى، في أثناء عملية التصويت المبكر يوم 5 مارس. وبعدها تلقت "نوه" وأعضاء لجنة الأمانة العامة في المفوضية إدانة من قبل مجموعة مدنية بتهمة الإهمال في أداء الواجب، وإساءة استخدام السلطة، وانتهاك قانون الانتخابات.