البنتاغون تنتقد اختبارات الصواريخ المستمرة بواسطة كوريا الشمالية

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انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، كوريا الشمالية لردها على الدعوات الأمريكية للحوار بإجراء المزيد من التجارب الصاروخية.ووجه المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذه الانتقادات يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه على أهمية الدبلوماسية ووصفها بأنها أفضل طريقة لمتابعة نزع السلاح النووي. وأضاف أن إدارة بايدن أوضحت أنها مستعدة للجلوس لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، لكن كوريا الشمالية استجابت لذلك بدلا من الحوار بإجراء المزيد من الاختبارات.وقال المتحدث الأمريكي أيضا إن كوريا الشمالية تواصل برنامجها للصواريخ الباليستية وقدراتها النووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأعاد التأكيد على الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن البلدين الحليفين يعقدان حاليا تدريباتهما العسكرية المشتركة لفصل الربيع. وقال إن هذه التدريبات مثال جيد يظهر جدية التزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية.