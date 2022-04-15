الولايات المتحدة تعقد القمة الدولية الثانية حول كورونا يوم 12 مايو

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ستعقد الولايات المتحدة ثاني قمة دولية عبر الإنترنت حول التعامل المشترك للمجتمع الدولي مع جائحة كورونا، يوم 12 من شهر مايو القادم، بحضور عدد من قادة الدول الرئيسية.ومن المتوقع أن تشارك كوريا الجنوبية في تلك القمة، وهو ما يعني أن الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول" سوف يلتقي عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لأول مرة بعد توليه السلطة يوم 10 مايو.وأعلن البيت الأبيض الأمريكي أمس في بيان مشترك أصدره بالتعاون مع ألمانيا وإندونسيا والسنغال وبيلز عن عقد القمة الدولية عبر الفيديو من أجل إنهاء مرحلة انتشار الجائحة على نطاق واسع، والاستعداد لأي تهديدات صحية مستقبلية.يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد عقدت القمة الدولية الأولى برئاستها في شهر سبتمبر من العام الماضي.وقالت الدول المنظمة للقمة الثانية في بيانها إن ظهور وانتشار المتحورات الجديدة مثل "أوميكرون" قد زاد من ضرورة وضع استراتيجيات عالمية للسيطرة على جائحة كورونا، موضحة أن القمة سوف تركز على دعم الحلول الإقليمية في المهام القصيرة ولطويلة المدى.كما كشفت عن عدد من بنود جدول أعمال القمة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للقاحات والعلاجات، وزيادة عدد الكوادر الطبية وحمايتها، وتعزيز الوصول إلى وسائل التعامل الطبية، والتمويل المستدام.