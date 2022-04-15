الكشف عن 3 حالات إصابة بمتحورين جديدين من كورونا في كوريا

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تم التأكد من 3 حالات إصابة إضافية جديدة بمتحورات إعادة تركيب أوميكرون في كوريا.وصرح مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم بأنه يجري حاليا بحثا وبائيا على حالتي إصابة بمتحور إعادة تركيب أوميكرون، المسمى "إكس إي"، وحالة إصابة واحدة بمتحور إعادة التركيب الآخر "إكس إم".يشار إلى أن حالة واحدة من حالتي الإصابة بالمتحور "إكس إي" جاءت إلى كوريا من المملكة المتحدة، وتم التأكد منها يوم 27 من شهر مارس الماضي، بينما تم التأكد من الإصابة الأخرى يوم 30.ويوضح العلماء أن المتحور "إكس إي" مكون من إعادة تركيب جينات المتحورين "بي إيه 1" و"بي إيه 2"، ويتميز بسرعة انتشاره بنسبة 10% أكثر بالمقارنة مع المتحور "بي إيه 2".أما المتحور "إكس إم" فهو مكون من إعادة تركيب جينات المتحورين "بي إيه 1.1" و"بي إيه 2"، ومن غير المعروف حتى الآن خواصه التي تميزه عن الفيروسات السابقة.وقالت السلطات الصحية إنها سوف تستمر في تعزيز مراقبة المتحورين الجديدين، مشيرة إلى عدم وجود بيانات عنهما مثل قوة الانتشار ومدى الخطورة.