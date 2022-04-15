الرئيس الكوري يؤكد على قيمة ثورة التاسع عشر من إبريل

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الديمقراطية تنمو اعتمادا على اهتمام الشعب بالذكرى الـ62 على ثورة التاسع عشر من أبريل، التي توافق اليوم الثلاثاء، كما أكد على أن الديمقراطية تحمي الشعب الكوري من الاضطهاد والتمييز والسلطات غير الصحيحة في حالة امتدادها المستمر إلى الاقتصاد والمعيشة اليومية.جاء ذلك في مقال كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، حيث أكد على أن الديمقراطية الشاملة وحدها تمثل مفتاحا لمختلف المهام الدولية مثل التغلب على الأوبئة والحياد الكربوني.وأشار الرئيس مون إلى أن ثورة التاسع عشر من أبريل خير دليل على أن الشعب هو الذي يمتلك الدولة، حيث كانت نقطة انطلاق لتقدم الديمقراطية في البلاد، بدءا من من المقاومة في مدينتي "بوسان" و"ماسان" وحركة الثامن عشر من مايو المطالبة بالديمقراطية، والمقاومة الديمقراطية في يونيو، وحتى ثورة الشموع.كما أكد مون على أن حكومته ظلت تبذل أقصى ما في وسعها من أجل تخليد الحركات الديمقراطية بما في ذلك تخصيص عدد من الحركات الديمقراطية كأيام وطنية والعمل على حفظ السجلات المتعلقة بثورة التاسع عشر من أبريل باعتبارها تراثا عالميا.